Россия предупредила Украину, Украина «присвоила» Малевича: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Гуайдо добился заморозки в США всех счетов и активов Венесуэлы;
- Россия не позволит Украине ещё одну провокацию в Керченском проливе;
- Порошенко назвал Малевича художником украинского авангарда;
- Эрдоган обсудил с Трампом события в Сирии;
- Китайскую базу с таджикской погранзаставой спутала The Washington Post.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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