Москва, 22 февраля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. На сайте Министерства обороны РФ появился мультимедийный раздел с маршрутом и расписанием движения по городам России поезда с выставкой «Сирийским перелом».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Автомобиль смертника на базе джип гранд Чероке, захваченный в Сирии трофей. Выставка на форуме «Армия 2018»

«Посетители нового раздела имеют возможность на интерактивной карте отследить маршрут движения железнодорожного состава с военными трофеями из Сирии по городам России», — говорится на сайте.

Так, на карте изображены 60 населенных пунктов, где остановится поезд-музей, на сайте также можно узнать точную дату прибытия эшелона в тот или иной город. Акция пройдет с 23 февраля по 27 апреля. Поезд-музей пройдет путь от Москвы до Владивостока и обратно.

В числе прочих экспонатов на отдельных железнодорожных платформах будут размещены танки, БМП и самодельные броневики, а также автомобили, переделанные для смертников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве прошла выставка вооружения, снаряжения и техники, применявшихся в ходе боевых действий в Сирии. Выставка, включавшая боевые трофеи, является частью военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии, организованной в Национальном центре управления обороной.

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