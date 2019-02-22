Вашингтон, 22 февраля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, заявил командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке Джеймс Фогго, пишет Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По его словам, Россия считает Арктику своей территорией, однако этот регион должны использовать все страны Арктического совета в равной степени. Кроме того, отметил он, усилить свое присутствие в регионе пытается Китай, не являющийся членом совета.

«Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной», — заявил Фогго.

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Командующий также отметил, что американские компании не заинтересованы в использовании Северного морского пути, поскольку его глубина слишком маленькая для их кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с вызовами России в Арктике. По его словам, Вашингтон видит, что его «противники» разворачивают в этом регионе свои силы, и это небезопасно для Штатов. Этому надо тем или иным способом противостоять, добавил он.

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