Москва, 22 февраля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 21 февраля завершились неоднозначно. С утра рубль начал расти к доллару и евро, довольно уверенный рост российской валюты продолжился днем. Однако к вечеру ситуация поменялась: доллар пошел в атаку, а падение евро усилилось. В результате к закрытию торгов рубль немного упал к доллару, на 0,05%, а к евро «россиянин» вырос на 0,27%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль хочет укрепляться в преддверии налогового периода. Но доллар тоже не сдается, и его росту способствовали ожидания, что США и Китай все-таки найдут взаимный компромисс по выходу из штопора торговой войны.

Цена нефти смеси Brent утренние торги 21 февраля начала ростом, днем потенциал роста несколько иссяк, но к вечеру нефть немного выросла в цене, на 0,09%, до $67,03 за баррель. Курс евро к доллару 21 февраля упал на 0,19%.

Исходя из высокой цены нефти, прогноз по курсу доллара на сегодня, 22 февраля, остаётся без изменений на уровне 65−66,20 руб. и по курсу евро — на уровне 74−75 руб.

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