Кому на руку раскол в Еврокомиссии и популярность Путина: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Сальвини планирует возглавить Еврокомиссию;
- Испанские СМИ заявили, что Путин пытается вернуть популярность через угрозы США;
- Президент РФ недоволен исполнением поручений в сфере защиты бизнеса;
- Госдума не успела обсудить наследование пенсий;
- В России вводится наказание для «иерархов профессионального преступного мира».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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