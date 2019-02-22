Екатеринбург, 22 февраля, 2019, 06:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге к ответственности будут привлекаться управляющие компании, коммерческие предприятия и все остальные подрядчики в случае безответственного выполнения обязательств по очистке своих территорий от снега, заявил вице-мэр Александр Ковальчик в ходе совещания по вопросу снегоуборки в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Снег

Александр Ковальчик сообщил, что к процессу контроля качества выполнения работ по уборке снега подключится городская прокуратура. В отношении не выполняющих свои обязанности подрядчиков будут инициированы проверки.

В ходе совещания в мэрии сообщили, что ежедневно с улиц Екатеринбурга вывозится до 15 тонн снега. Также планируется введение в эксплуатацию новой снегоуборочной техники.

Отметим, что ранее городские службы дорожно-эксплуатационных участков Екатеринбурга получили 20 единиц новой снегоуборочной техники, а ещё одну партию тракторов доставят в город в ближайшее время.

Напомним, что ранее в Свердловской области и Екатеринбурге прошли обильные снегопады. В регионе за несколько дней выпала месячная норма осадков, в результате чего на отельных участках дорог и дворовых территориях возникли проблемы, связанные со своевременной и качественной уборкой снега.

Добавим, что по прогнозам синоптиков снегопады и метели ожидаются в Свердловской области и на ближайшие выходные.