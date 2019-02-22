Якутск, 22 февраля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. «Единая Россия» стоит насмерть, чтобы не отдавать гражданам их собственные деньги. К такому выводу пришёл представитель Якутии в Госдуме РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») после заседания федерального законодательного органа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

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Причиной возмущения парламентария стало то, что 21 февраля Госдума не успела рассмотреть законопроект, разрешающий наследование пенсий. Федот Тумусов уверен, что несмотря на сопротивление «Единой России» этой инициативе, она всё равно будет воплощена в жизнь.

«Что предлагает думе наша фракция? Прописать возможность наследования страховой пенсии. Зачем? Представьте очень типичную, к сожалению, ситуацию. Человек всю жизнь работал и платил страховые взносы в счёт будущей пенсии. Но — скончался до её наступления. Или даже после, но прожив очень немного. А теперь ответьте на вопрос: кому достанется его пенсия? Её государство просто присвоит, хотя к этим деньгам не имеет никакого отношения. Не оно их зарабатывало, но оно их заберёт. Справедливо это? Нет», — разъяснил свою позицию Федот Тумусов.

Он считает, что необходимо предусмотреть возможность завещать деньги, которые человек заработал за всю свою жизнь.

«И не имеет значения, лежат ли эти деньги на его счёте в банке, в Пенсионном фонде или под подушкой. Это его деньги. Это наши деньги, а не государства и уж тем более не «Единой России», — уверен Федот Тумусов. — Я напомню, что сейчас наша пенсия не гарантирована практически ничем. В любой момент государство может изменить закон, уменьшить стоимость пенсионного балла, повысить пенсионный возраст, «заморозить» пенсионные накопления. Большей аферы, чем пенсия, в России нет, даже МММ на её фоне кажется швейцарским банком».

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По словам депутата, в «Единой России» и правительстве инициативу дать людям право наследования пенсий не поддержали и «за всеми словами о борьбе с бедностью продолжают отбирать накопления жителей России».

«В законопроекте мы прописываем гарантированный период выплаты пенсии, основанный на ожидаемой продолжительности жизни. Так мы обязываем правительство быть точным в своих подсчётах, а не брать цифры с потолка. Сейчас «ожидаемая продолжительность» пригодна лишь для красивой статистики — а мы делаем её реальным экономическим показателем. Срок выплат наследуемой пенсии — та самая ожидаемая продолжительность плюс 5 лет. Простая вилка: или пускай чиновники признаются, что провалили указ президента о повышении продолжительности жизни — или пусть платят. Но, конечно, ни на то, ни на другое они не готовы», — подчеркнул Федот Тумусов.

Он также уверен, что за счёт предлагаемых законопроектом мер можно было бы смягчить вред, нанесённый «пенсионной реформой».

«Но сам тот факт, что партия власти отказывается обсуждать идею с порога, говорит о том, что вред и был главной целью этой «реформы», — пришёл к выводу депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Госдума не рассмотрела в первом чтении законопроект, разрешающий наследование пенсий потому, что этот вопрос обсудить не успели. Ранее отклонить инициативу рекомендовал комитет федерального законодательного органа по труду и социальной политике. Своё решение он основывал на позиции Конституционного суда.