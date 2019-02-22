Нижний Новгород, 22 февраля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области в деле о банкротстве Антона Рассказова, чьи данные совпадают с данными сына члена правления банка «Ассоциация» Вячеслава Рассказова, перешёл к процедуре реализации имущества, объявив должника банкротом. Распродажа имущества продлится до 8 августа 2019 года, но решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

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Напомним, Антон Вячеславович Рассказов стал фигурантом дела о банкротстве по инициативе Юрия Буланова, чьи данные совпадают с данными сына нижегородского депутата Заксобрания Владимира Буланова — руководителя концерна «Термаль», замглавы комитета по экономике и промышленности. Иск был подан в апреле 2018 года, сумма претензий составила 17,598 млн рублей. В сентябре 2018 года суд ввёл в отношении должника процедуру реструктуризации задолженности, но предпринимаемые меры восстановить платежеспособность не помогли. Помимо этого, Антон Рассказов, по признанию финансового управляющего Надежды Масловой, уклонялся от передачи ей необходимых документов с перечнем имущества, совершённых сделок и имеющихся счетов.

В феврале 2019 года суд признал Антона Рассказова банкротом и ввёл в отношении него до 8 августа 2019 года процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим должника утвердили Елену Фадееву из Красногорска (член СРО ААУ «Евросиб»).

"Из представленных управляющим документов следует, что на дату проведения первого собрания кредиторов должника сумма включенных в реестр требований кредиторов последнего составляет 18 764 137 рублей. По результатам финансового анализа управляющий пришел к выводу о том, что восстановление платежеспособности должника невозможно, выявлены признаки преднамеренного банкротства, целесообразно обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина несостоятельным», — отмечалось в определении суда, а должнику разъяснили, что он «обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты».

В свою очередь финансовый управляющий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, обязан «принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника».

В реестр кредиторов включено требование налогового органа, сумма составила около 3 тыс. рублей, также претензии на сумму более 1,166 млн рублей заявил АО «КБ ДельтаКредит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти девять лет назад Рассказов являлся фигурантом дела о гибели несовершеннолетнего мотоциклиста, с которым сын банкира устроил гонки. Мотоциклист погиб, попав под колёса внедорожника, управляемого вторым участником «гонок». К ответственности Рассказова не привлекали.