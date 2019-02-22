Челябинск, 22 февраля, 2019, 05:55 — ИА Регнум. В интернете стал популярным видеоролик из Челябинска, запечатлевший сотрудника ГИБДД, останавливающего машины, чтобы дать возможность хромой собаке перейти дорогу.

Собака

Как отмечают местные СМИ, собака по кличке Майя является домашней. По словам владельцев животного, ее забрали из приюта уже трехлапой. Однажды владельцы потеряли питомца и смогли найти его на парковке возле озера Смолино. Ее забрали домой, но она снова сбежала и вновь была найдена на парковке.

Выяснилось, что на парковку она ходила к своему другу — собаке Рексу. Как отметил охранник, когда Майю забрали владельцы, Рекс потерял аппетит и заболел. После этого владельцы не препятствовали собакам и теперь они живут вместе. Именно к Рексу Майя и спешила на ставшем знаменитым видеоролике.