Челябинск, 22 февраля, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Песни Виктора Цоя, Муслима Магомаева, Тото Кутуньо прозвучат со сцены Челябинского государственного aкадемического театра oперы и балета им. М. И. Глинки в День защитника Отечества, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Anthony Ivanoff Челябинский театр оперы и балета

«В День защитника Отечества, 23 февраля, челябинцев ждут на праздничный вечер «Герои на все времена», — сообщили в правительстве.

Уточняется, что в программе вечера — любимые советские, российские и зарубежные хиты, в том числе «Кукушка» (Виктор Цой), «Последний аккорд» (Муслим Магомаев), «Журавли» (Ян Френкель), «Если б не было тебя…» (Тото Кутуньо). Песни будут исполнены под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра театра.

«В концерте примет участие и хор, исполнив знаменитый Benedictus Карла Дженкинса», — добавили в пресс-службе.

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