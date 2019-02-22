Пекин, 22 февраля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Китай планирует построить несколько городских агломераций глобального уровня влияния к 2035 году, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

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Отмечается, что в Китае ожидается значительный прогресс в улучшении инфраструктурной интегрированности страны, связанности отраслей промышленности к 2022 году, а также уровня жизни в целом, говорится в заявлении Национальной комиссию по развитию и реформе Китая (NDRC).

Под городскими агломерациями понимаются районы городов и городские кластеры, находящиеся в часовой доступности от города и расположенные в его окрестностях. Китай планирует построить 19 таких городских кластеров к 2020 году.

Многим развивающимся секторам будет оказана поддержка. В частности, речь идет о промышленном производстве, культурном и творческом производстве, а также о сфере финансовых услуг. Весь этот комплекс будет направлен на создание новой постиндустриальной производственной модели, где промышленное производство будет тесно сплетено с современным сектором услуг.

Развитие городских агломераций позволят оптимизировать демографическую и экономическую структуру страны, а также стимулировать инвестиционный и потенциальный потребительский спрос и подстегивая экономическое развитие, сообщили в NDRC.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай планирует ускорить и стимулировать развитие региона «Большого залива», в который входят провинции Гуандун и соседние Гонконг и Макао. План включает два этапа развития — до 2022 и до 2013 годов каждый.