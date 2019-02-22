Анкара, 22 февраля, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар и начальник Генштаба Ясар Гулер посетит США для участия в переговорах, сообщает газета Güneş.

Dvidshub.net Хулуси Акар

Предполагается, что турецкая делегация обсудит с коллегами из США ситуацию в Сирии. Одним из главных вопросов обсуждения будет создание зоны безопасности в САР. Также стороны обсудят дальнейшую координацию действий в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых обсудил текущую ситуацию в Сирии. Также стороны обсудили грядущий вывод американского военного контингента из САР.