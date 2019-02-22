Якутск, 22 февраля, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Районам Якутии предлагают продать по полпроцента акций АЛРОСА и направить эти деньги на водоочистные мероприятия, в том числе воды из реки Вилюй. Такую идею озвучил кандидат экономических наук, директор информационно-аналитического центра «Эксперт» НИИ региональной экономики Севера Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Staselnik Штаб-квартира АЛРОСА

Читайте также: Эксперт прогнозирует продажу части акций АЛРОСА в 2019 году: дефицит растёт

Эксперт считает, что лучше продать акции районов, чем часть пакета ценных бумаг республики.

«Республиканский пакет акций на данный момент составляет 25% + 1 акция. Это количество важно, так как Якутия может блокировать любое решение, касающееся стратегических вопросов. В случае продажи 4% акций в пакете останется всего 19%, из-за чего есть опасение, что республика может перестать владеть блокирующим пакетом. Чтобы этого не допустить, я предлагаю продать 4% акций именно из муниципальной части акций Якутии. Также можно предположить, что в будущем приватизация акций государственных предприятий в России будет продолжена, и может встать вопрос о продаже ещё четырёх процентов акций. Если такое случится, то Россия может спокойно продать ещё 4% акций, а Якутия оставшиеся у муниципалитетов 4%. Тогда Российская Федерация и Якутия останутся равными партнерами, так как у каждой будет по 25% акций и, соответственно, блокирующие пакеты и контрольный пакет у государства в лице республики и России», — отметил Юрий Данилов.

Читайте также: Госдолю в АЛРОСА не планируется уменьшать: «Это стабильный денежный поток»

Он напоминает, что пункт о продаже 4% акций указан в плане приватизации государственного имущества на 2017−2019 годы, который издан правительством РФ в феврале 2017 года. Доля акций у России и республики по 33%, а общий пакет в настоящее время составляет 66% акций, что больше, чем контрольный, в который должны входить 50% и одна акция.

«В плане указано, что Российская Федерация до 2019 года должна довести количество акций от 33% до 29%. Здесь мы видим разницу в 4% акций. В документе также написано, что это решение должно быть согласовано и сделано вместе с нашей республикой. Таким образом, в документе подразумевается, что Якутии также нужно продать 4% акций, ведь паритет между пакетами акций России и Якутии должен сохраняться. Если Россия продаст 4% акций от своей доли в 33% и у неё останется 29%. Республика Саха (Якутия) непосредственно владеет долей 25% + 1 акция (блокирующий пакет), то остальные 8% находятся у восьми районов (улусов) республики, где каждый из них имеет по одному проценту акций. Отсюда возникает вопрос, с какой части продать эти 4%? Моё предложение заключается в том, чтобы продать акции из муниципальной части Якутии. Если каждый из восьми муниципалитетов продаст по полпроцента акций, то в итоге общая сумма продажи как раз составит 4% со стороны Якутии. Эти деньги пойдут в бюджет муниципальных районов и придутся весьма кстати, поскольку у районов Якутии существуют свои проблемы, в том числе связанные с недавним случаем загрязнения реки Вилюй», — пояснил Юрий Данилов.

Читайте также: Якутии предлагают продать 8% акций АЛРОСА

Эксперт считает, что вырученные за ценные бумаги средства Сунтарский, Нюрбинский, Верхневилюйский и Вилюйский районы республики могли бы направить на обеспечение населённых пунктов чистой водой и строительство водозаборов.

«Удивляюсь, почему населённые пункты этих районов до сих пор не оборудованы водозабором чистой воды, ведь получается, что их жители до последнего времени пили воду из реки, в которую сами же сливали отходы, — сказал также Юрий Данилов, обозначив и свою позицию по поводу загрязнения АЛРОСА реки Вилюй в августе 2018 года. — На мой взгляд, это настоящее стихийное бедствие: осадков прошлым летом выпало настолько много, что даже по Малой Ботуобии — правому притоку реки Вилюй — невозможно было проехать на машине. Если в обычные годы даже человек мог пройти через речку, так как воды было по колено, то в 2018 году там не могли проехать даже специальные автомобили типа Урал».

Читайте также: «Нам жить здесь и нам пить эту воду!» — якутяне возмущены действиями АЛРОСы

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент АЛРОСА Сергей Иванов заявил, что дальнейшая приватизация акций АЛРОСА не обсуждается. По его словам, доля принадлежащих России и Якутии акций АЛРОСА в ближайшие годы не будет изменена.

«На мой взгляд, России и республике Якутия нет необходимости снижать долю, потому что это стабильный денежный поток», — объяснил причины президент алмазодобывающей компании.