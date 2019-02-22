Вашингтон, 22 февраля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Американские представители Демпартии потребовали от своего президента Дональда Трампа оперативно отчитаться о переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Соответствующее послание опубликовал 21 февраля аппарат комитета Палаты представителей конгресса по иностранным делам.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Авторы документа требуют, чтобы в течение недели американский госсекретарь Майк Помпео на встрече с конгрессменами доложил о результатах переговоров. И вообще, считают они, подобные брифинги по контактам с Пхеньяном должны проводиться регулярно.

Напомним, вторая встреча Трампа и Кима состоится 27−28 февраля в Ханое. Оба лидера и их команды тщательно готовятся к переговорам. В частности, много комментариев по этому поводу в Twitter выкладывает американский лидер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Белом доме заявили, что Трамп может провести переговоры с Кимом «без посторонних».