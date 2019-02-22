Пекин, 22 февраля, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Средняя ожидаемая продолжительности жизни в Пекине достигла 82,2 года в 2018 году, что выше 82,15 года годом ранее, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению, передает 21 февраля агентство Синьхуа.

watchsmart Пожилые китайцы

Уровень младенческой смертности составил 2,01 на тысячу человек, сообщили в комиссии, отметив, что оба показателя — средняя ожидаемая продолжительность жизни и младенческая смертность значительно лучше в городских уездах с большим средним уровнем дохода населения.

В 2018 году Пекин создал 20 новых станций скорой помощи и сократил среднее время реагирования до двух минут. Город также построил 194 новые клиники в сельских районах за прошедший год, а также принял меры по улучшению доступности медицинских служб для жителей удаленных районов.

Отметим, что ожидаемая продолжительность жизни в Китае в целом также неуклонно растет последние несколько лет. Так, этот показатель поднялся до 76,7 года в 2017 году с 74,8 года в 2010 году. Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае средняя ожидаемая продолжительность жизни и вовсе достигла 83,63 года.