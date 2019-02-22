Киев, 22 февраля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Советский и российский художник был «великим художником украинского авангарда», заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

На Украине

Комментируя показ документального фильма «Малевич», украинский президент написал:

«Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальное историческое и культурное наследие».

Напомним, на Украине в мае 2018 г. сняли документальный фильм «Малевич» (компания Fresh Production Group). В украинском госкино отмечали, что авторы хотели показать «связь художника с Украиной и его возвращение в Киев в конце 1920-х гг.».

Отметим, что 23 февраля исполняется 140 лет со дня рождения советского художника Казимира Малевича.