Вашингтон, 22 февраля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты на первое время после вывода войск оставят в Сирии около 200 военнослужащих, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала CBS.

U.S. Air Force Американский спецназ

«В Сирии на некоторое время останется лишь небольшая миротворческая группировка около 200 человек», — сообщила она.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о разгроме террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о скором выводе американского военного контингента из Сирии. Вывод войск запланирован на конец марта 2019 года. Отмечается, что США будут выводить своих военнослужащих из Сирии через территорию Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля стало известно, что ближайшие союзники Соединенных Штатов по коалиции отказали администрации Дональда Трампа, просившей их остаться на территории Сирии после вывода американских войск.