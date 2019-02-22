Пекин, 22 февраля, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Бюро экологической защиты Пекина объявило оранжевый уровень угрозы в связи с крайне серьезным ухудшением качества воздуха, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Kentaro IEMOTO Смог в Пекине

Неблагоприятные погодные условия, постоянные взрывы петард и фейерверков, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю, и возобновление работы предприятий после окончания новогодних празднеств стали основными причинами резкого ухудшения качества воздуха в Пекине и соседних провинциях.

Количество автомобилей на улицах Пекина будет сокращено, строительные работы приостановлены, некоторые фабрики — закрыты, а фейерверки и барбекю на открытом воздухе — запрещены на время действия предупреждения об опасности, которое вступает в силу 22 февраля. Школы и детские сады также прекратят уличные занятия.

В провинциях Хэбэй, Шаньси, Шаньдун, Хэнань и Шэньси на востоке и севере Китая объявлен оранжевый или даже красный уровень экологической опасности в связи с серьезным загрязнением воздуха.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения об экологической опасности, где синий и желтый сменяются оранжевым и красным по мере роста угрозы. Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе центрального подчинения Тяньцзине также на днях был объявлен оранжевый уровень экологической опасности в связи с резким увеличением в воздухе количества загрязняющих частиц.