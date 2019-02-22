Вена, 22 февраля, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Конфликт между Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо на горнолыжной трассе в Зеефельде (Австрия) вылился в дисквалификацию российского лыжника.

Frankie Fouganthin Сергей Устюгов

По словам Устюгова, Клебо на трассе умышленно подрезал его, в результате российский лыжник пришел девятым.

«Думаю, это было умышленно. Нервы сдали на финише. Протест подавать? Какой протест, дали жёлтую!» — заявил Устюгов в эфире «Матч ТВ».

https://twitter.com/i/status/1098597527400706048

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Напомним, в Зеефельде с 19 февраля по 3 марта проходит 52-й чемпионат мира по северным дисциплинам FIS.