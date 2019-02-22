Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Снегопад может пойти в Лос-Анджелесе впервые за полвека из-за приближения фронта холодного воздуха, сообщает газета The Los Angeles Times со ссылкой на работника Национальной метеослужбы США.

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Он сообщил, что атмосферный фронт, зародившийся в провинции Альберта в Канаде, является одним из наиболее холодных за последние годы. Он добавил, что в Лос-Анджелесе снег может выпасть в районе Голливуд-Хиллс, а также в горах Сан-Габриэль.

Газета отмечает, что сильный снегопад в Лос-Анджелесе последний раз наблюдался в январе 1962 года. В тот раз снег выпал в центре и на западе города, однако быстро растаял.