Каракас, 22 февраля, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Собранная «братьями-венесуэльцами» в Майами (Флорида, США) гумпомощь отправлена самолетом на остров Кюрасао (Нидерланды) в Карибском море, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

Он заявил, что в Майами для Венесуэлы собрано 50 тонн гумпомощи, и что это — «надежда на спасение» для венесуэльцев.

Напомним, 23 февраля венесуэльская оппозиция ожидает прибытия гумпомощи в Венесуэлу.

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Законные власти Венесуэлы считают навязывание этой «помощи» провокацией и готовятся к возможным военным стычкам и на границах (с Бразилией и Колумбией, а также в Карибском море).