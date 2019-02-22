Архангельская область, 10 мая, 2007, 12:06 — ИА Регнум. За 4 месяца 2007 года на территории Архангельской области зарегистрировано 696 ДТП.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы управления ГИБДД УВД Архангельской области Елена Дахина , это на 107 ДТП больше, чем за тот же период 2006 года. В данных ДТП погибли 49 человек (за тот же период 2006 года - 69 человек) и ранен 861 человек (за тот же период 2006 года - 638 травмированных). Из этих ДТП 547 произошли по вине водителей, причем 62 ДТП произошло по вине водителей в нетрезвом состоянии. По вине пешеходов произошло 166 ДТП, в 30 из них пешеходы были в алкогольном опьянении. Из 696 ДТП 255 ДТП произошло в Архангельске (в 2006 году - 215), в авариях погибли 10 человек (6 - в 2006 году), 297 человек травмированы и ранены (в 2006 - 267). По словам Елены Дахиной, основными причинами ДТП является несоблюдение скоростного режима и невнимание водителей при маневрах.