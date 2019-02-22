Владивосток, 22 февраля, 2019, 03:35 — ИА Регнум. За 21 февраля в Приморском крае было ликвидировано четыре лесных пожара, сообщает общественное телевидение Приморья.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Сообщается, что два пожара было потушено в Шкотовском районе края, один — в Ханкайском и еще один — в Уссурийском городском округе. В ликвидации возгорания принимали участие 47 человек личного состава и восемь единиц техники.

Также, как отмечает департамент лесного хозяйства Приморского края, продолжается тушение пожара на территории Сихотэ-Алинского заповедника.

Напомним, в Приморском крае особый противопожарный режим объявлен в шести районах и двух городских округах. В 20 регионах Приморья уже объявлен пожароопасный сезон, еще в 10 он будет объявлен 15 марта.