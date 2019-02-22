Анкара, 22 февраля, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсудил события в Сирии и вывод американских войск из САР, сообщает пресс-служба администрации Эрдогана.

White House Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Сообщается, что стороны в ходе разговора отметили важность политического урегулирования процессов в Сирии и подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом.

Эрдоган сообщил Трампу о намерениях продолжить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Также стороны договорились о выводе американских войск из Сирии при соблюдении интересов обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны НАТО в поставках оружия террористам. Он отметил, что страны — участники Североатлантического альянса поставили террористам 23 тысячи грузовиков оружия через Ирак. При этом Эрдоган не упомянул конкретные названия организаций, которые он считает террористическими.