Москва, 22 февраля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Информацию о том, что Алла Пугачёва перенесла операцию на сердце, опровергла её концертный директор Елена Чупракова, передает РЕН-ТВ.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Алла Пугачёва

Представитель Пугачёвой пояснила, что «только что с ней встречалась», артистка благополучно «ездит по делам».

«Никакой операции ей не делали, это враньё», — сказала Чупракова.

Амиран Ревишвили, глава Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, уточнил, что Пугачёва прошла плановый осмотр.

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Напомним, в СМИ появились слухи об операции на сердце у Пугачёвой. В апреле ей исполняется 70 лет.