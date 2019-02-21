Москва, 22 февраля, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Россия не позволит Украине повторить провокацию в районе Керченского пролива, в том числе и дипломатическими методами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Захарова рассказала, что ответ Киеву уже дало российское руководство после первой провокации. Москва четко дала понять украинской стороне, что больше такие инциденты допускаться не будут.

Для этого, как подчеркнула она, МИД России ведет дипломатическую работу. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встреч в Мюнхене уделял внимание этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина собирается устроить новую провокацию в Керченском проливе и приглашает поучаствовать в ней страны НАТО. По его словам, Киев снова попытается осуществить прорыв через пролив в нарушение всех норм безопасности.