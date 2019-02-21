Самара, 22 февраля, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Вопиющим случаем незахоронения покойного назвал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инцидент с гробом у здания местного правительства, сообщается в Twitter главы региона.

Константин Маковский. Вдова (фрагмент). 1865

«Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре», — написал Азаров.

https://twitter.com/D_Azaroff/status/1098656152706011136

Напомним, 21 февраля жительница Самары привезла гроб к зданию местного правительства, утверждая, что не смогла похоронить мужа, умершего 6 февраля. Проблемы возникли с ценами на ритуальные услуги и с самой процедурой захоронения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве произошедшее назвали «крайне неоднозначной ситуацией», заподозрив провокацию. Делом занимаются правоохранительные органы.