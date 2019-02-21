Пекин, 22 февраля, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в китайском городе Цзянь в провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTN.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Сообщается, что нападение произошло в 07:12 по местному времени (02:12 по московскому). В результате происшествия пострадали 11 человек. Пострадавших отвезли в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Отмечается, что 33-летний нападавший был арестован правоохранительными органами. Родственники задержанного сообщили полицейским, что нападавший страдал от психических болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января мужчина с ножом напал на прохожих в городе Дунгуань китайской провинции Гуандун. В результате нападения погиб один человек, еще восемь были ранены. Злоумышленника позднее задержала полиция.