Самара, 22 февраля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Гроб с телом мужа привезла в Самаре к зданию местного правительства жительница областного центра, передает Mash.

Василий Перов. Проводы покойника. 1865

Она пояснила, что ее муж умер 6 февраля, но она не смогла организовать похороны «из-за бешеных цен ритуальщиков». Когда она нашла приемлемый по ценам вариант, ей помешала «кладбищенская мафия».

«Те, кто находился рядом с гробом, решили таким образом привлечь внимание властей к проблемам в сфере ритуальных услуг, — сообщили свидетели происшествия в интервью 63.ru. — Якобы этого мужчину не дали похоронить на кладбище Рубежное».

Уточняется, что прибывшая на место происшествия полиция никого не застала.