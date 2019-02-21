Мюнхен, Германия, 22 февраля, 2019, 00:51 — ИА Регнум. В результате стрельбы, произошедшей в немецком Мюнхене, погибли два человека, сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Сообщается, что правоохранители обнаружили двух погибших на месте преступления. Один из них, предположительно, — сам стрелок. На месте также было обнаружено и огнестрельное оружие.

В настоящее время ведется расследование, опасности для жителей города нет. По данным журнала Der Spiegel, перестрелка происходила на стройке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года сотрудник полиции Германии была убита в Мюнхене выстрелом в голову из собственного табельного оружия. Неизвестный украл у полицейской пистолет, убил ее, а затем открыл огонь по прохожим. Ранены были еще несколько человек.