Рим, 22 февраля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. 21 февраля между коллективами «Интер» и «Рапид» на стадионе «Джузеппе Меацца» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой клуба из Италии.

Футбол

На 11-й минуте Матиас Весино открыл счет — 1:0. Через 7 минут 31-летний итальянский центральный защитник Андреа Раноккья удвоил преимущество команды Лучано Спаллетти — 2:0. В конце матча Иван Перишич довел счет до разгромного — 3:0. Через 7 минут Маттео Политано установил окончательный результат — 4:0.

Статистика матча («Интер"/"Рапид»)

Удары 12/5

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 17/8

Поданные угловые 3/6

Стартовые составы команд на матч:

«Интер»: Ханданович, Раноккья, Асамоа, Соареш, Шкриниар, Весино, Наингголан, Брозович, Мартинес, Перишич, Кандрева.

«Рапид»: Штребингер, Болинголи-Мбомбо, Зоннляйтнер, Потцманн, Хофман, Мург, Граховац, Кнасмюлльнер, Любичич, Иван, Павлович.

Главный арбитр матча: Карлос Диас.

Желтые карточки: Асамоа — 14, Хофман — 18, Раноккья — 79.

Голы: Весино 11 — 1:0, Раноккья 18 — 2:0, Перишич 80 — 3:0, Политано 87 — 4:0.