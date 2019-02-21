Челябинск, 22 февраля, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Презентация корон и медалей победителей Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс состоялась в преддверии финала двух этапов соревнований, сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Chelsport.ru Организаторы презентовали новые медали и короны для победителей Кубка мира по фристайлу

Презентация прошла на совещании глав команд. Медали и короны изготовлены в мастерской декоративно-прикладного искусства «ЛиК», директор которой Андрей Лохтачев объяснил, что в основе композиции лежит «кусочек льда, которые искрит на солнце».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22−24 февраля в городе Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс (Кубок мира FIS по фристайлу Audi).

На Южный Урал съехались спортсмены из ряда российских регионов, а также из Швейцарии, Канады, США, Японии и других стран. 22 февраля пройдут квалифицированные заезды. В соревнованиях по ски-кроссу будут участвовать порядка ста горнолыжников из 18 стран.