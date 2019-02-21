Лондон, 21 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Правительство Великобритании не успевает заключить соглашения о торговле с большинством неевропейских партнеров до выхода из Евросоюза, 21 февраля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Приоритетным для нас по-прежнему является заключение соглашений о непрерывности торговли с этими странами до дня выхода или как можно скорее после этого», — говорится в заявлении правительства Великобритании.

Однако, по словам министра внешней торговли Великобритании Лиама Фокса, большая часть торговых соглашений с 70 странами, которые страна в настоящее время имеет в качестве члена ЕС, не будет заменена до 29 марта.

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