Каракас, 21 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Автоколонна венесуэльской оппозиции, которая направляется в сторону границы с Колумбией для получения американской «гуманитарной помощи», днем 21 февраля смогла преодолеть через заблокированный властями туннель. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает портал Nacional.

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Напомним, ранее канал VPI TV сообщал, что национальная гвардия Венесуэлы перекрыла движение автоколонне оппозиции в туннеле Кабрера штата Карабобо и использовала слезоточивый газ и дробь.

По словам депутата Национальной ассамблеи Арнольдо Бенитеса, автоколонна оппозиции всё равно проехала через туннель, в той его части, которая предназначена для встречного движения.

«Несмотря на это, мы двигаемся в направлении границы, да, гуманитарная помощь попадет в страну, потому что попадет», — заявил Бенитес.