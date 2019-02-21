Москва, 21 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает абсурдными призывы президента Украины Петра Порошенко лишить Россию права вето в Совете Безопаности ООН. Об этом она заявила 21 февраля в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам представителя МИД, в международном сообществе есть чёткое понимание роли России в современном мире и осознание того факта, что даже частичное воплощение в жизнь «потока сознания» украинского президента приведёт к тому, что «ничего не будет ни в международных отношениях, ни в ООН».

Напомним, накануне Пётр Порошенко, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Россию следует лишить права вето в Совете Безопасности, «как в 1939 году Москва за своё агрессивное поведение была исключена из Лиги Наций». Для начала, по мнению Порошенко, Россию можно было бы лишить голоса в ООН, когда «речь идёт о вопросах российской агрессии против Украины».

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