Джераблус, Сирия, 21 февраля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Четверо местных ополченцев погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийском Джераблусе, 21 февраля передает агентство Associated Press.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

Сообщается, что взрыв произошел при попытке про-турецких ополченцев разминировать автомобиль в деревне Гандура в пригороде Джераблуса.

Ранее 21 февраля в сирийском Африне также взорвался заминированный автомобиль. Погибли двое человек, в том числе ребенок, около 20 человек получили ранения.

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