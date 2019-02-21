В сирийском Джераблусе взорвался заминированный автомобиль, погибли четверо
Джераблус, Сирия, 21 февраля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Четверо местных ополченцев погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийском Джераблусе, 21 февраля передает агентство Associated Press.
Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция
Взрыв автомобиля
Сообщается, что взрыв произошел при попытке про-турецких ополченцев разминировать автомобиль в деревне Гандура в пригороде Джераблуса.
Ранее 21 февраля в сирийском Африне также взорвался заминированный автомобиль. Погибли двое человек, в том числе ребенок, около 20 человек получили ранения.
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