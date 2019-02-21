Киев, 21 февраля, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Украинские власти готовят убийство лидера политического объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает 21 февраля «Пятый канал» со ссылкой на заявление пресс-офицера министерства госбезопасности ДНР Михаила Попова.

Mil.gov.ua Украинские силовики

По его словам, убийство должны совершить военнослужащие из полка спецназа, базирующегося в городе Хмельницкий и их подготовкой занимаются инструкторы из США.

Убийство должно быть проведено под видом нападения националистических радикалов.

Подготовку этой операции курирует начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба, а подготовительное наблюдение за Медведчуком осуществляет СБУ.

Напомним, на данный момент в отношении Медведчука ведется досудебное расследование по статьям украинского Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена», базирующиеся на его предложении предоставить Донбассу автономию.