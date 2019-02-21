Казань, 21 февраля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. В зоне возможного подтопления в Татарии находятся 209 населенных пунктов, включая такие города как Агрыз, Альметьевск, Арск, Елабуга и Мамадыш. Правительство республики утвердило перечень мероприятий по защите жителей и территории республики в период половодья.

Константин Трутовский. В половодье. 1893

Управление МЧС региона представит наиболее вероятный и наихудший сценарии развития паводковой ситуации. До 20 марта специалисты министерства проведут подготовку и реализуют противопаводковые мероприятия в рисковых населенных пунктах.

До 31 марта в регионе проведут комплексную тренировку ликвидации последствий паводка, сообщает «Коммерсантъ-Казань». Кроме того, на реках республики будут проведены взрывные работы.

В Казани в зону подтопления могут попасть 15 микрорайонов.

На противопаводковые мероприятия в Татарии летом и осенью 2018 года потратили 447 млн рублей, что в 1,6 раза больше уровня расходов в предыдущем году.

ИА REGNUM напоминает, один из крупнейших паводков наблюдался в республике весной 1998 года. Из 43 районов республики в зоне подтопления оказались 32 муниципальных образования, 152 населенных пунктах, где проживали около 95 тыс. человек.

В зону паводка попали 6 крупных промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства, были разрушены 7 мостов, 2 плотины, 2,5 км дорог и около 100 м железнодорожного полотна.