Москва, 21 февраля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. ДТП с участием двух трамваев и легкового автомобиля произошло вечером 21 февраля в московском районе Коптево, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По информации ведомства, авария произошла в районе дома №18 по Соболевскому проезду. В результате инцидента пострадала пассажирка трамвая.

Сообщается, что движение транспорта в районе аварии к настоящему времени возобновлено. Полиция выясняется все обстоятельства и виновника произошедшего.