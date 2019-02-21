Вашингтон, 21 февраля, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о встрече, сообщил 21 февраля журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Gage Skidmore Майк Помпео

Повод для этой встречи и вопросы, которые намерен затронуть Помпео, представителю генсека ООН неизвестны.

«Я думаю, что будут подняты все возможные темы сегодняшнего дня, я не удивлюсь этому», — сказал Дюжаррик.

Стоит отметить, что излюбленной темой Майка Помпео является противостояние России и увеличение военных расходов стран-членов НАТО.