Афины , 21 февраля, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Власти Греции одобрили концессионное соглашение, позволяющее греко-индийскому консорциуму строить новый аэропорт на Крите, 21 февраля передает агентство Reuters.

Аэропорт

Ariadne Airport Group, совместное предприятие индийской компании GMR Airport и греческой компании GEK Terna, получила контракт на строительство аэропорта Кастели стоимостью 850 млн евро ($962,71 млн) в 2018 году.

Кроме одобрения правительства, сделка должна быть ратифицирована парламентом и проверена греческой антимонопольной службой.

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