Москва, 21 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb, запланированный на 27 февраля, может быть отложен из-за нештатной ситуации, произошедшей сегодня при запуске с «Байконура» ракеты с египетским спутником Egyptsat-A. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

NASA Ракета-носитель «Союз»

Как пояснил собеседник агентства, в обеих ракетах используется аналогичный двигатель на третьих ступенях, и соответственно, теперь может потребоваться время на проведение расследования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с египетским спутником с космодрома «Байконур» произошла нештатная ситуация. Сообщалось, что наземными службами контроля было зафиксировано отклонение траектории полёта от расчётной, тем не менее космический аппарат всё же был успешно выведен на орбиту.

Запуск ракеты «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома «Куру» во Французской Гвиане первоначально был запланирован на 20 февраля, однако затем был перенесён на 22 февраля из-за обнаружения трещины в разгонном блоке «Фрегат». Позднее запуск был вновь отложен — на этот раз на 27 февраля.

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