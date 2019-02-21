Могадишо, 21 февраля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Бурунди объявила о начале вывода своих военных из Сомали, 21 февраля передает агентство Associated Press.

U.S. Army Africa Миротворцы Бурунди

Африканская страна уже вывела около 200 солдат, служивших в миссии Африканского союза (АС), и в ближайшее время выведет ещё 800 военнослужащих.

Миссия АС в Сомали, включающая 21 500 военнослужащих нескольких африканских стран, будет прекращена к 2020 году.

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