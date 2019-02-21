Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. 21 февраля между коллективами «Зенит» и «Фенербахче» на стадионе «Крестовский» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Первый мяч в дебюте первой половины забил опорный российский полузащитник Магомед Оздоев после передачи Сердара Азмуна — 1:0. Через 33 минуты Азмун вывел «Зенит» вперед по сумме двух матчей — 2:0. В конце тайма Мехмет Топал вернул гостей в игру — 2:1. На 76-й минуте Азмун оформил дубль — 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Статистика матча («Зенит» / «Фенербахче»)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 17/10

Поданные угловые 5/2

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Эрнани, Азмун, Дриусси, Дзюба.

«Фенербахче»: Текин, Калдырим, Озбайракли, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Азмун — 18, Эрнани — 34, Шкртел — 40, Потук — 45, Барриос — 50, Арслан — 71, Озбайракли — 83, Эльмас — 90.

Голы: Оздоев 4 — 1:0, Азмун 37 — 2:0, Топал 43 — 2:1, Азмун 76 — 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и ФК Фенербахче (Стамбул, Турция)