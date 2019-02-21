Хагатна, США, 21 февраля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Марианские острова и остров Гуам в Тихом океане в ближайшие дни атакует мощный тайфун «Утип», 21 февраля передает агентство Associated Press.

Pxhere.com Тайфун

По сообщению Национальной метеорологической службы США, тайфун «Утип» развивает скорость ветра до 161 км/ч и может усилиться.

Тайфун находится в 772 километрах к юго-востоку от Гуама и должен обрушиться на остров в выходные, 23−24 февраля.

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