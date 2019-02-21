Кито, 21 февраля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. На одном из островов Галапагосского архипелага обнаружена гигантская черепаха Chelonoidis Phantasticus, признанная вымершей сто лет назад, сообщает 21 февраля Daily Mail.

Alexas_Fotos Черепаха

Редкая рептилия найдена на острове Фернандина экспедицией местного Национального парка и экологической организации Galapagos Conservancy.

Учёные отмечают, что никто не видел таких черепах с 1906 года.

Напомним, на данный момент на Галапагосских островах установлено наличие 11 видов гигантских черепах.