* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 21 февраля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Курдские формирования из состава группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) передали представителям Багдада 150 граждан Ирака, воевавших в Сирии в отрядах террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 февраля Associated Рress.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Агентство утверждает, что в отношении пленных боевиков начато следствие.

Отмечается, что это самая крупная партия пленных иностранных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из всех переданных зарубежным государствам.

Напомним, курдские отряды СДС контролируются и снабжаются США и действуют в восточной Сирии в приграничной с Ираком зоне.