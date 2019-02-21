Москва, 21 февраля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве 1080 автомобилей C-класса в России из-за выявленного дефекта программного обеспечения. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2018 по 2019 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет актуализировано программное обеспечение ESP, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.