Вашингтон, 21 февраля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Представители спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо смогли добиться заморозки всех счетов и собственности Боливарианской Республики на территории США. Об этом сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции в Вашингтоне заявил назначенный Гуайдо советник «посольства» Густаво Маркано.

Иван Шилов ИА REGNUM Хаун Гуайдо

По словам Маркано, представители Гуайдо выяснили, что в США есть много собственности и активов Венесуэлы. Теперь эти активы якобы «защищены», то есть — экспроприированы властями США у законных властей Венесуэлы.

Он также подчеркнул, что оппозиционная проамериканская Национальная ассамблея Венесуэлы — это единственный орган, который может распоряжаться этими активами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законные власти Венесуэлы разорвали дипломатические отношения с США после того, как Вашингтон инспирировал попытку государственного переворота в Боливарианской Республике.

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы по указанию из США спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо разослал своих представителей по разным странам мира и объявил их «послами Венесуэлы».