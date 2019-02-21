Бенгази, Ливия, 21 февраля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. «Ливийская национальная армия» (ЛНА) заявила о взятии под контроль нефтяного поля Эль-Филь на юге Ливии, 21 февраля передает агентство Reuters.

All-pix.com Нефтяная вышка в пустыне

Месторождение Эль-Филь, вырабатывающее до 70 тыс. баррелей нефти в сутки, находится вблизи крупнейшего месторождения Эль-Шарара, которое уже находится под контролем ЛНА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 февраля ЛНА заявила об успешном взятии штурмом южного ливийского города Мурзук.

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